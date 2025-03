Brasile, approvato finanziamento da 38 milioni a Stellantis

La Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale del Brasile (Bndes) ha approvato un finanziamento del valore di 38 milioni di euro (241,8 milioni di real) per supportare il gruppo Stellantis nello sviluppo di tecnologie per la produzione di veicoli ibridi ed elettrici presso lo stabilimento di Betim (nello stato di Minas Gerais).

Lo riferisce la banca statale in una nota.

In particolare, grazie alle risorse della linea di credito "Bndes Più Innovazione", l'azienda svilupperà la strategia Bio-Hybrid adattata al mercato nazionale che prevede diverse soluzioni, tra cui la combinazione di un motore elettrico con un motore flessibile (benzina/etanolo). L'attuazione del progetto dovrebbe generare 400 posti di lavoro diretti e 2.000 posti di lavoro indiretti.

"La strategia messa in pratica in Brasile rientra nell'impegno globale del gruppo, che punta a sviluppare tecnologie che consentano di ridurre il consumo di combustibili fossili e, di conseguenza, di ridurre le emissioni di CO2. In Brasile, l'azienda prevede che nel 2030 il 20% delle vendite del gruppo sarà costituito da veicoli elettrici", conclude il comunicato.



