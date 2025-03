Alfa Romeo Giulia e Stelvio in Europa, offerta gamma motori

Alfa Romeo conferma il proprio percorso di evoluzione garantendo una gamma completa e multi-energy per i suoi modelli più recenti. Junior e Tonale offrono soluzioni di mobilità all'avanguardia, con l'ultima nata, la Junior Ibrida Q4. Con l'arrivo della versione Ibrida Q4, l'offerta di Junior diventa la più completa nel segmento per soddisfare qualunque esigenza da parte degli utenti.

Nel frattempo, Giulia e Stelvio si avvicinano alla fine del loro ciclo produttivo, per lasciare spazio alla nuova generazione che verrà prodotta nello stabilimento di Cassino. Un nuovo capitolo che continuerà a esprimere la sportività e l'eccellenza ingegneristica di Alfa Romeo.

L'interruzione della possibilità di ordinare specifiche motorizzazioni in determinati mercati - precisa Stellantis - segue precisi processi industriali che coinvolgono l'intera filiera produttiva, dai fornitori agli stabilimenti, fino ai concessionari e ai clienti finali. Un passaggio necessario per garantire una transizione ordinata ed efficiente verso il futuro della gamma Alfa Romeo.

Tutto questo - precisa l'azienda - non impatta sull'offerta commerciale del cliente in Europa. I clienti potranno ordinare i motori a benzina su Giulia e Stelvio fino a questa primavera. In particolare Giulia Quadrifoglio sarà ordinabile fino alla fine di marzo 2025, Stelvio Quadrifoglio lo sarà fino alla fine di aprile 2025 e infine Stelvio e Giulia 2.0 280 Cv potranno essere ordinare fino alla fine di maggio 2025.

Successivamente, le versioni Giulia/Stelvio con motori a benzina continueranno ad essere disponibili presso le concessionarie europee in base alla disponibilità di stock. Dove commercializzate, Giulia e Stelvio potranno sempre essere ordinate nelle versioni 2.2 Diesel previste nelle varianti da 160 e 210 Cv.

Alfa Romeo conferma infine, che il Quadrifoglio è stato, e continuerà a essere, il simbolo delle versioni ad alte prestazioni del marchio. I nuovi modelli saranno sviluppati su una piattaforma multi-energy per essere in linea con le esigenze di mercato e la domanda del cliente.



