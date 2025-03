Leasys cresce nel 2024 e punta a flotta di un milione di veicoli

Leasys, joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, continua a crescere. Nel 2024 - primo anno pieno nella nuova confìgurazione - ha attivato oltre 243 mila contratti, l'87% in più dell'anno precedente. "Questo risultato è stato raggiunto grazie a iniziative in coordinamento con l'azionista Stellantis con cui collaboriamo anche per l'economia circolare", ha spiegato l'amministratore delegato Rolando D'Arco che ha indicato l'obiettivo di raggiungere una flotta di oltre un milione di veicoli gestiti nel 2026 (sono 906.000 nel 2024) e, rispetto al 2022, di triplicare gli asset e di raddoppiare il risultato operativo.

Nel 2024 le performance più positive sono state registrate sul segmento dei veicoli commerciali leggeri, con un numero di contratti triplicato rispetto al 2023. In aumento anche i veicoli elettrificati, il cui peso è salito dall'8% del 2022 al 13% (sono 40.000) con l'obiettivo è di arrivare al 25% nel 2026.

Sotto il profilo finanziario, il valore dell'attivo ha superato i 10,2 miliardi di euro, in aumento del 36% rispetto al 2023, con gli impieghi medi giunti a quota 8,6 miliardi (+38%), mentre il margine operativo lordo ha toccato quota 388 milioni, in crescita del 12%. Leasys ha chiuso il 2024 con un utile ante imposte di 173 milioni e un utile netto adjusted di 112 milioni, entrambi in linea con la performance dello scorso anno.

"La nostra capacità di adattarci rapidamente alle dinamiche di mercato, puntando su innovazione, digitalizzazione e mobilità sostenibile, si è tradotta in una solida performance commerciale e finanziaria Nel 2025 continueremo a implementare strategie volte a migliorare l'esperienza dei nostri clienti, rafforzando ulteriormente la nostra posizione di leader nel settore del noleggio a lungo termine e della mobilità sostenibile" ha spiegato il ceo di Leasys.



