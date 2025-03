In Portogallo produzione di nuova auto elettrica Volkswagen

Autoeuropa, lo stabilimento Volkswagen di Palmela, in Portogallo, si è aggiudicato l'appalto per la realizzazione del nuovo modello 100% elettrico del marchio tedesco, la futura ID.1. L'automobile costerà 20 mila euro e sarà lanciata nel 2027. Volkswagen Autoeuropa non era sola nella corsa per aggiudicarsi la city car a basso costo del produttore tedesco. Palmela ha dovuto affrontare la concorrenza di unità dell'Europa orientale, in particolare Bratislava. Con la conferma della scelta del Portogallo da parte dell'ad di Volkswagen, Thomas Schäfer, Autoeuropa rafforza il suo peso nella strategia di elettrificazione della multinazionale tedesca. La fabbrica di Palmela ha chiuso il 2024 con un totale di 236.100 veicoli prodotti, l'anno migliore dalla fine della pandemia e il secondo di sempre, riferiscono fonti aziendali citate dal quotidiano economico portoghese Negócios.



