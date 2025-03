Utili Volkswagen giù nel 2024, pesano costi e calo in Cina

Volkswagen, primo produttore europeo d'auto, vede calare nel 2024 gli utili di quasi un terzo rispetto al 2023, da 17,8 miliardi a 12,4 miliardi lo scorso anno. Il risultato operativo vede una flessione del 15% rispetto al 2023, soprattutto per l'aumento dei costi fissi e per le misure di ristrutturazione aziendale. Con nove milioni di auto vendute nel 2024, Volkswagen registra una flessione del 3% rispetto al 2023: l'azienda non è riuscita a compensare con la crescita in Sudamerica il forte calo in Cina. Volkswagen ha rilasciato tutti i dati in un comunicato stampa e li presenterà questa mattina in una conferenza stampa.





"Il 2024 è stato un anno impegnativo ma anche capace di indicare la direzione per il futuro", lo ha detto Oliver Blume, amministratore delegato di Volkswagen che non ha nascosto le difficoltà dell'anno appena passato e ha ricordato tra le principali difficoltà una domanda debole in Europa, l'aumento della concorrenza in Cina, l'aumento di barriere al commercio. Tuttavia, l'amministratore delegato si dice fiducioso per il futuro: "per il 2035 vogliamo che Vw diventi il driver tecnologico globale del settore automobilistico". Questo obiettivo può essere raggiunto tramite "il miglioramento dei prodotti, l'affinamento dei processi produttivi, l'aumento della produttività". Blume ha anche sottolineato il valore dell'accordo raggiunto con i sindacati, che permette di consolidare il futuro della Vw negli stabilimenti tedeschi. Per il 2025 Blume ha annunciato trenta nuovi modelli, una strategia ad hoc per la Cina, il nuovo modello completamente elettrico per ventimila euro.



Per il 2025 Volkswagen punta ad "un aumento del fatturato fino al 5%, il rendimento operativo si attesterà tra il 5,5% e il 6,5%, con un primo trimestre significativamente più debole in termini di margine e flusso di cassa". Lo ha detto il direttore finanziario della casa automobilistica tedesca Arno Antlitz, specificando che non sono inclusi i possibili effetti derivanti dall'introduzione di tariffe commerciali o da ulteriori spese di ristrutturazione. E ha poi aggiunto: "il flusso di cassa netto dovrebbe essere compreso tra 2 e 5 miliardi di euro. Ci aspettiamo che la liquidità netta si aggiri tra 34 e 37 miliardi di euro".

L'amministratore delegato di Volkswagen Oliver Blume, rispondendo ad una domanda su Lamborghini, ha confermato che la produzione del nuovo modello elettrico, per il quale si prevede di raggiungere oltre 2000 cavalli, con una tensione di 918 volt, continuerà ad essere a Sant'Agata Bolognese. "Naturalmente - ha detto - faremo l'assemblaggio finale a Sant'Agata. Ora siamo molto avanti nello sviluppo dei veicoli e annunceremo come lo faremo in un secondo momento, ma posso promettere che sarà una tipica Lamborghini e anche il design farà una grande impressione".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA