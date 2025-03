Jv Stellantis e Dongfeng Motor apre nuova fabbrica in Cina

Come suo primo progetto operativo, la jv Dongfeng Peugeot-Citroën - formata in Cina tra Stellantis e Dongfeng Motor - ha annunciato la costruzione a Wuhan di un nuovo impianto di produzione di Nev (veicoli a nuova energia).

Durante una cerimonia Dongfeng Peugeot-Citroën (DPCA) ha firmato un accordo di cooperazione che prevede investimenti da parte della Zona di sviluppo economico e tecnologico di Wuhan per stabilire una base di produzione per veicoli a energia nuova (NEV). Dongfeng Peu.

Il programma - sviluppato congiuntamente da DPCA e Dongfeng Passenger Vehicle Company, comprende la ricerca e sviluppo del modello Dongfeng Nammi, la costruzione della sua linea di produzione e le attività per l'espansione del suo mercato.

Per l'operazione verranno utilizzati il sistema di produzione di riferimento globale di Stellantis e l'esperienza di Dongfeng nel settore NEV per accelerare la trasformazione intelligente ed elettrificata degli stabilimenti DPCA.

La produzione dovrebbe iniziare nella prima metà di quest'anno, migliorando significativamente l'utilizzo della capacità dello stabilimento DPCA di Wuhan e iniettando nuovo slancio nello sviluppo NEV di Dongfeng Passenger Vehicle.

Negli ultimi anni, DPCA si è concentrata sulla sua strategia di trasformazione 'Made by DPCA, Sold Globally', rafforzando la sua presenza sul mercato interno e espandendosi all'estero.

L'azienda è pronta a lanciare il suo nuovo marchio NEV indipendente Hedmos con il primo modello in apertura per la prevendita ad aprile e le consegne a partire da maggio.



