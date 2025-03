Ford investe 4,4 miliardi per salvare attività in Germania

Ford investirà 4,4 miliardi di euro nei prossimi anni per salvare la sua controllata tedesca in difficoltà, continuando nel contempo a tagliare i costi per recuperare terreno nel mercato dei veicoli elettrici. Questo nuovo finanziamento, ha annunciato la casa automobilistica americana, "comprende un'iniezione di capitale destinata a ridurre il debito" della filiale in Germania. Inoltre, "sono stati stanziati fondi per un piano aziendale pluriennale volto a sostenere gli sforzi di ristrutturazione in corso e ad aumentare la competitività". Ford sta perdendo terreno in Europa. Dopo aver tagliato 12.000 posti di lavoro e chiuso diverse fabbriche nel 2020, il gruppo ha annunciato una nuova ondata di tagli di 7.800 posti di lavoro nel continente nel 2023 e nel 2024. In Germania, Ford ha uno stabilimento a Colonia recentemente riconvertito alla produzione di veicoli elettrici con un investimento di 2 miliardi di euro. Tuttavia, il produttore ha pianificato di chiudere nel 2025 lo stabilimento di Saarlouis, dove produce la Ford Focus. "Per raggiungere un successo a lungo termine in Europa, dobbiamo continuare a semplificare le nostre strutture, ridurre i costi e aumentare l'efficienza", ha affermato John Lawler, vicepresidente del gruppo, facendo appello anche ai politici europei per nuovi incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici, in un momento in cui Bruxelles sta finalizzando un piano per aiutare l'industria automobilistica in difficoltà ad affrontare la transizione elettrica.



