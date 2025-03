Media, il prossimo Cda Nissan vaglierà sostituzione vertici

La sostituzione dell'amministratore delegato della Nissan, Makoto Uchida, sarà all'ordine del giorno del prossimo consiglio di amministrazione, fissato per martedì, mentre la casa automobilistica giapponese prova a ripartire dopo la mancata fusione con la concorrente Honda e l'attuale fase di stallo della redditività. Lo anticipa l'agenzia di stampa Kyodo, che cita fonti a conoscenza del dossier. La leadership di Uchida, scrive l'agenzia, è stata messa in discussione dopo che gli utili di Nissan sono crollati di oltre il 90% negli ultimi nove mesi fino a dicembre, portando al peggioramento della situazione finanziaria e l'incombenza del debito. Il direttore finanziario Jeremie Papin, che in passato ha guidato le operazioni di Nissan negli Stati Uniti, sarebbe tra i potenziali successori di Uchida, riferiscono le fonti, così come il direttore della pianificazione Ivan Espinosa. Sebbene nessuno dei due sia considerato una certezza, piuttosto una transizione, per dare al Cda più tempo per trovare un sostituto permanente. La potenziale estromissione di Uchida segue il fallimento delle trattative per la fusione con la Honda, dovuto a incomprensioni sul mantenimento della propria autonomia gestionale, come ribadito dallo stesso Uchida, una dinamica che ha sollevato numerose speculazioni su un possibile investimento nel capitale della Nissan da parte della taiwanese Foxconn.



