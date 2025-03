Automotive, settore ancora poco attrattivo per le donne

Le donne considerano l'industria dell'auto ancora poco attrattiva dal punto di vista lavorativo, soprattutto per le difficoltà di conciliazione vita-lavoro e per le poche opportunità di crescita professionale.

Qualcosa però sta cambiando grazie alle attività promosse dalle aziende per la parità di genere. Una simile crescita si stenta a vedere nell'approccio lavorativo alle cosiddette "categorie protette": le aziende, infatti, preferiscono pagare sanzioni anziché assumere, rispettando gli obblighi di legge.

Sono questi i principali spunti emersi nel corso della quarta edizione del Pink Motor Day, l'evento promosso a Milano da LabSumo, spin-off della casa editrice Sumo Publishing impegnato nella promozione di studi, analisi, eventi e iniziative di formazione sui temi della mobilità aziendale, con il patrocinio del Comune di Milano, delle Associazioni Aniasa e Unrae, e del Centro Studi Valore D.

L'edizione 2025 del Pink Motor Day si è ampliata ai temi di diversity&inclusion, con l'obiettivo di esplorare come il settore della mobilità aziendale possa rispondere alle esigenze di tutti, garantendo pari opportunità e accesso a servizi di trasporto, business travel e noleggio. Secondo uno studio effettuato in 11 Paesi tra cui l'Italia, le donne considerano l'industria delle quattro ruote poco attrattiva, solo il 7,7% infatti la valuta come il miglior settore in cui lavorare, 3 punti percentuali in meno rispetto al 10% fatto registrare dal campione complessivo, composto anche da uomini. Nonostante ciò, il 52% delle donne che lavorano nel comparto la trova interessante.

Le difficoltà maggiormente riscontrate riguardano l'impossibilità di conciliare vita e lavoro (segnalata dal 45% del campione), seguita dagli alti livelli di competizione e pressione lavorativa (44,7%), dalle opportunità limitate di crescita professionale (42,9%) e dalla scarsa retribuzione (41,7%). Per metà delle intervistate italiane (48%) la scarsa visibilità data a leader femminili in questo comparto rafforza i bias connessi al settore.

In particolare, dalla survey emerge che il settore della mobilità ha la necessità di puntare su parità di genere e maggiore inclusione, non solo per una questione etica, ma per migliorare la propria competitività. I dati relativi all'inclusione dimostrano infatti che i margini di miglioramento restano ancora elevati nel nostro Paese, in cui i lavoratori appartenenti alle categorie protette non sono ancora considerati "appetibili" dalle aziende. Troppo spesso gli obblighi previsti per legge (un lavoratore disabile assunto se l'impresa ha tra i 15 e i 35 dipendenti e il 7% se l'impresa ne ha più di 50) non vengono rispettati. Piuttosto le aziende preferiscono pagare le sanzioni e così, secondo i dati della UIL Milano e Lombardia, in Lombardia sono disponibili 23.108 posti di lavoro in categorie protette, ma i lavoratori assunti sono solo 7.200. Mancano all'appello quindi quasi 16.000 lavoratori con disabilità che, contravvenendo agli obblighi di legge, non vengono selezionati dalle aziende.



