Leasys collabora con Stellantis per l'economia circolare

Leasys società di mobilità di Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, rafforza ulteriormente le sinergie con Stellantis, riaffermando il proprio impegno verso la sostenibilità e l'economia circolare attraverso un processo dedicato alle vetture di rientro alla fine del contratto noleggio a lungo termine, che vengono destinate al ri-noleggio in Italia. Le vetture vengono ricondizionate presso un'area dedicata di oltre 5.000 metri quadrati, nel contesto del SustaiNera Circular Economy Hub di Mirafiori a Torino. Il processo prevede una prima fase di accurata verifica della vettura, che viene successivamente ricondizionata attraverso interventi mirati sia dal punto di vista della meccanica che della carrozzeria. I veicoli usati destinati al ri-noleggio sono inoltre sottoposti ad ulteriori controlli periodici, presso le officine autorizzate da Stellantis al fine di garantire agli utilizzatori le migliori performance. La collaborazione tra Leasys e Stellantis SustaiNera - si legge in una nota - è in linea con la comune filosofia, a supporto dell'economia circolare volta a estendere la vita utile dei veicoli, ridurre la domanda di nuove risorse e minimizzare gli sprechi. A oggi sono più di 1.500 i clienti che hanno scelto la soluzione di ri-noleggio Leasys Re-Use in Italia, formula già introdotta nel 2023, che rende la mobilità accessibile per l'evidente vantaggio competitivo in termini economici ed il livello di qualità garantito da Leasys.



