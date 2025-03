Federmeccanica, nel 2024 produzione -4,2%, auto -21,9%

Crollo della produzione metalmeccanica-meccatronica che nel quarto trimestre del 2024 si è contratta del 5,6%, portando il dato annuale ad una riduzione del 4,2%. Un risultato peggiore di quello registrato per tutto il comparto industriale che ha registrato un calo nel periodo ottobre-dicembre del 2,2% e del 2,5% nell'intero anno. Sono i dati della 173esima edizione dell'indagine congiunturale di Federmeccanica. A condizionare l'attività produttiva è stata, in particolar modo, l'evoluzione negativa della produzione di Autoveicoli e rimorchi che arriva a segnare un calo annuo del 21,9%.

L'indagine di Federmeccanica evidenzia che nell'Unione europea l'attività metalmeccanica continua ad essere in forte sofferenza: i volumi di produzione sono diminuiti del 5,6% rispetto al 2023 (fonte Eurostat), pur evidenziando dinamiche congiunturali in attenuazione nei singoli trimestri. Nel 2024 la produzione settoriale in Germania è diminuita del 7,3% rispetto al 2023; in Spagna, invece, è rimasta sostanzialmente stabile (+0,1%); mentre in Francia è diminuita del 3,8%. Tornando al quadro nazionale, le dinamiche produttive sono state disomogenee nei diversi comparti e questo anche perché il settore metalmeccanico è fortemente eterogeneo al suo interno. A contribuire al peggioramento dell'attività produttiva metalmeccanica del 2024 sono stati, oltre alla produzione di autoveicoli e rimorchi, anche i comparti della metallurgia (-2,5% annuo), dei prodotti in metallo (-4,1%) e delle macchine e apparecchi meccanici (-3,8%).

Secondo lo studio, nel 2024 cresce il ricorso dell'industria metalmeccanica alla Cassa integrazione guadagni, che segna un +33,2% sul 2023: in particolare le ore autorizzate di cig ordinaria sono aumentate del 68,4%, mentre quelle di cig straordinaria sono diminuite dell'8,1%. Dai risultati emerge inoltre che quasi la metà delle imprese (48%) dichiara di aver registrato un calo del fatturato nel 2024 rispetto all'anno precedente, mentre per il 38% il Margine operativo lordo è diminuito. L'11% delle imprese valuta "cattiva o pessima" la situazione della liquidità aziendale.



