Cingolani, 'nessun colloquio in corso con costruttori auto'

Leonardo non ha "al momento non alcuna discussione in corso con costruttori automobilistici. E' troppo presto". L'a.d. Roberto Cingolani lo ha escluso rispondendo ad una domanda, che ha fatto riferimento a eventuali colloqui Stellantis o altri gruppi del settore auto per eventuali alleanze nell'ambito dei programmi di investimento per la Difesa europea. In teoria, riconvertire impianti "dall'automobile al carro armato è un po' difficile", dice l'a.d. di Leonardo, ma si potrebbe pensare a collaborazioni per "strumenti più leggeri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA