Stellantis India apre a Chennai il primo Eurorepar Car Service

Stellantis ha lanciato oggi nella città indiana di Chennai, nello Stato meridionale del Tamil Nadu, il suo servizio multifunzione Eurorepar Car Service (Ercs), che si trova all'interno dello show room multimarca Moto-R, e ha annunciato il progetto di aprire un centinaio di centri analoghi in tutto il Paese nel giro dei prossimi due anni. "Attraverso Eurorepar Car Service, Stellantis impone un nuovo standard nella manutenzione delle automobili, offrendo ai clienti indiani un'esperienza di altissima qualità a prezzi competitivi", ha detto il Direttore Esecutivo di Stellantis India, Shailesh Hazela. "Il lancio di oggi è solo il primo passo nelle costruzione di un robusto network di centri analoghi dove il consumatore troverà una gamma componenti originali e la soluzione di ogni problematica". Il servizio Eurorepar Car Service è già attivo in 30 diversi Paesi, per un totale di 6.000 centri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA