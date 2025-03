Per VinFast potenziale investimento da 1 miliardo dal Qatar

Il fondo di investimenti Jta Investment Qatar ha siglato un memorandum d'intesa con il colosso vietnamita Vingroup per esplorare un possibile investimento da 1 miliardo di dollari in VinFast, produttore di veicoli elettrici quotato al Nasdaq, che può contare su un mercato emergente di oltre 100 milioni di persone. Lo riporta l'agenzia Reuters. VinFast, primo produttore di auto nato in Vietnam, punta all'espansione globale, ma ha incontrato difficoltà nei mercati internazionali. Dopo il debutto in borsa nell'agosto 2023, le sue azioni hanno subito forti oscillazioni, passando da una valutazione superiore a quella di Ford e General Motors a un brusco calo.

Secondo Vingroup, il memorandum prevede, per sostenere la crescita di VinFast, una possibile partecipazione azionaria di JTA Investment Qatar, che ha mostrato interesse anche per VinPearl, la divisione alberghiera di Vingroup. JTA Investment Qatar, attivo dal 2010, ha già stretto accordi in Vietnam, tra cui una partnership da 1,3 miliardi di dollari con T&T Group per un complesso sportivo ad Hanoi. VinFast aveva annunciato in ottobre un altro protocollo d'intesa per un investimento di 1 miliardo di dollari con un gruppo di investitori emiratini, ma l'accordo non è stato finalizzato. Pham Nhat Vuong, fondatore di Vingroup e uomo più ricco del Vietnam, possiede oltre il 97% di VinFast tramite società a lui riconducibili e ha già investito circa 13,5 miliardi di dollari nell'azienda. Con oltre 100 showroom nel mondo, VinFast vuole espandersi in Asia, Medio Oriente, Europa, Stati Uniti e Canada e l'accordo con JTA Investment Qatar rappresenta un'opportunità strategica per accelerare la sua crescita globale.



