Continental, -4,1% i ricavi nel 2024, l'utile a 1,2 miliardi

Continental ha chiuso il 2024 con ricavi consolidati per 39,7 miliardi di euro, in calo del 4,1% sull'esercizio precedente, un utile netto salito dell'1% a 1,2 miliardi e un utile operativo normalizzato (ebit adjusted) in crescita del 6,6%, a 2,7 miliardi, mentre i flussi di cassa normalizzati sono in flessione del 18,6% a 1,3 miliardi. Per quanto riguarda il 2025, si legge in una nota, il produttore di pneumatici si attende ricavi tra i 38 e i 41 miliardi di euro, con un margine, a livello di ebitd adjusted, tra il 6,5 e il 7,5%, a fronte del 6,8% realizzato quest'anno. Agli azionisti è stata proposta una cedola di 2,5 euro ad azione, in crescita rispetto ai 2,2 euro del 2023 e superiore ai 2,25 euro attesi dagli analisti. "La nostra priorità è creare valore.

Implementando rigorosamente questa strategia, abbiamo ulteriormente migliorato i nostri utili in questo contesto difficile e raggiunto i nostri obiettivi annuali", ha commentato il ceo Nikolaj Setzer.



