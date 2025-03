Il mercato delle auto cala ancora, bene ibride ed e-car

Il mercato dell'auto continua a registrare una performance negativa anche a febbraio, mese che chiude con 137.922 immatricolazioni, in calo del 6,3% sullo stesso mese del 2024. Complessivamente nei primi due mesi dell'anno le auto vendute sono state 271.638 con una contrazione del 6,1%. Il Centro Studi Promotor parla di "prospettive preoccupanti" anche alla luce delle previsioni dei concessionari che parlano di una raccolta di ordini bassa a febbraio, con una scarsa affluenza di visitatori nelle show room.



Mese in rosso per Stellantis che ha immatricolato 41.931 auto, il 14,1% in meno dello stesso mese del 2024 e ha una quota di mercato pari al 30,4% rispetto al 33,1% di un anno fa.

Segnali positivi arrivano comunque dalla Nuova Citroën C3, che secondo l'elaborazione di Dataforce, è il modello elettrico più venduto in Italia nel mese con l'8,96% di quota. Bene anche la Jeep Avenger che rimane il suv più venduto, mentre Fiat, con una quota complessiva del 12% certo lontana dai tempi d'oro, mantiene il primato tra i marchi

La novità per l'Italia riguarda il peso delle auto elettrificate, dalle mild-hybrid alle full-hybrid alle Bev e Phev: rappresentano quasi due terzi - sottolinea l'Anfia - delle immatricolazioni a febbraio, mentre le vetture a combustione interna prive di qualunque elettrificazione rappresentano poco più di un terzo. Le auto a benzina a febbraio sono in calo del 20,9%, con quota di mercato al 26,4%, mentre le diesel calano del 36,4%, con quota al 9,9%. Nei due mesi le immatricolazioni di auto a benzina registrano una flessione del 19% e le auto diesel calano del 39%, rispettivamente, con quote di mercato del 26,6% e del 9,7%.



Le auto mild e full hybrid aumentano del 10,2% nel mese, con una quota del 44,4%; nel cumulato crescono invece del 10,4%, con una quota del 44,5%. Le immatricolazioni di auto ricaricabili (le Bev completamente elettriche e le Phev ibride ricaricabili con la spina) aumentano del 35,9% a febbraio e rappresentano il 9,5% del mercato del mese (a febbraio 2024 era del 6,5%); nel cumulato incrementano del 48,4% e hanno una quota del 9,1% (in aumento di 3,3 punti percentuali rispetto ai primi due mesi del 2024).

Fiat brand nnmero uno sul mercato italiano, nuova Citroën C3 l'elettrica più venduta in Italia

Fiat inizia il 2025 consolidando il suo ruolo di marchio più venduto nel mercato italiano: in base all'elaborazione di Dataforce, ha fatto registrare 18.465 vetture e veicoli commerciali pari a una quota complessiva del 12%.

Dall'inizio dell'anno ha immatricolato 37.627 vetture e veicoli commerciali pari a una quota del 12,4% "grazie anche - sottolinea Stellantis - all'efficacia del Piano Italia Fiat, un programma di azioni commerciali straordinarie che hanno reso le vetture Fiat accessibili a tutti gli italiani in linea con il Dna del marchio e che si concluderà alla fine del mese di marzo".

La Pandina ha contribuito a questi risultati con 11.902 immatricolazioni a febbraio, confermandosi la vettura più venduta in Italia staccando largamente la seconda. Prodotta nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, la Pandina si affianca alla sorella maggiore Grande Panda che arriverà ufficialmente nel mese di marzo in tutte le concessionarie della rete italiana Fiat e che segna il ritorno dopo diversi anni del marchio nel segmento B.

Si concretizza quindi - afferma Stellantis - il piano strategico che Fiat ha annunciato durante il suo 125esimo anniversario e che porterà il marchio italiano a consolidare la sua posizione di guida del mercato in Italia e in altri mercati, attraverso il completo rinnovamento della gamma di prodotto nei prossimi anni. Risultati in continua crescita anche per Fiat 600 che con 1.942 immatricolazioni ottiene il suo miglior mese dal lancio.

Per quanto il riguarda il mercato dei veicoli commerciali, Fiat Professional è il primo marchio in Italia con oltre 3.700 veicoli pari al 24,6% di quota di mercato.

La Nuova Citroën C3, secondo l'elaborazione di Dataforce, è il modello elettrico più venduto in Italia nel mese con l'8,96% di quota. Questo risultato - sottolinea Stellantis - proietta la quota di mercato di Citroën al 9,6% nel comparto Bev, dove Citroën è in seconda posizione per il secondo mese consecutivo e rafforza la strategia del brand verso una mobilità sostenibile e accessibile.

Continua anche - mette in rilievo Stellantis - il successo della Nuova Citroën C3, che si posiziona come il terzo modello più venduto in assoluto nel mercato italiano e il primo modello a benzina più richiesto.

