Bmw: lo stabilimento di Lipsia celebra 20 anni di attività

Sono trascorsi 20 anni dall'inizio della produzione della Bmw Serie 3 berlina nello stabilimento Bmw di Lipsia, nel quale, attualmente, vengono costruite le Bmw Serie 1, Serie 2 Active Tourer, anche plug-in hybrid, Serie 2 Gran Coupé, e la Mini Countryman, anche in variante elettrica.

Dal 2005 sono uscite dalle sue linee produttive circa 3,75 milioni di vetture ed il gruppo Bmw ha investito oltre 5 miliardi di euro in questo impianto forte di una certa flessibilità costruttiva dove, la produzione prevista, inizialmente, era di 650 unità al giorno, e che adesso ha una capacità produttiva di 1.300 unità al giorno.

Il suo layout permette ai camion di consegnare elementi preassemblati direttamente sulla linea di produzione, che è possibile integrare con nuove stazioni di assemblaggio. Il primo ammodernamento, con un nuovo reparto presse, è stato effettuato nel 2009 ed un altro è arrivato nel 2014 per completare quest'ultimo.

Il sito produttivo di Lipsia è stato il primo a realizzare la prima auto elettrica Bmw, la i3, costruita in oltre 250.000 unità tra il 2013 e il 2022. A questa è seguita, nel 2014, la i8, la prima ibrida plug-in del brand, realizzata in 20.500 unità fino al 2020, compresa la variante roadster lanciata nel 2018.

Con l'avvio della produzione della Mini Countryman 100% elettrica, nel mese di marzo 2024, questo impianto è in grado di eseguire l'intero processo di produzione delle batterie di quinta generazione utilizzate sia dalla Countryman Electric che dai modelli elettrici Bmw.

Tra le particolarità di questo sito produttivo c'è una flessibilità che gli ha consentito di realizzare sulla stessa linea nel 2014, sia la Serie 2 Active Tourer a trazione anteriore, che modelli come la Serie 1 e Serie 2, allora a trazione posteriore. Inoltre, questo è l'unico stabilimento in cui vengono prodotti veicoli con il marchio Bmw e Mini sulla stessa linea.

Dal 2005 ad oggi, i dipendenti a Lipsia sono passati da circa 2.600 a 6.800, e l'impianto è in funzione 24 ore su 24 in cui vengono svolti 3 turni di lavoro.



