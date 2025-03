A febbraio Jeep Avenger suv leader in Italia

Secondo l'elaborazione di Dataforce, anche nel 2025 Jeep Avenger conferma "il suo ruolo di protagonista assoluto nel mercato automobilistico italiano". Lo sottolinea Stellantis. A febbraio, infatti, Avenger è stato ancora una volta il suv più venduto in Italia, consolidando la propria leadership nel segmento dopo il primato del full year 2024 e del singolo mese di gennaio 2025. Non solo: il primo suv completamente elettrico di Jeep continua a trainare il mercato dell'elettrificazione, risultando il B-Suv a zero emissioni più venduto nel nostro Paese.



