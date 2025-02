Le AC Cobra saranno costruite in Svezia da TT-Engineering

Dopo il fallimento di Saab Automobile AB, la scomparsa dalla scena nel 2023 della Neva (National Electric Vehicle Sweden) fondata nel 2012 dopo aver rilevato gli asset della Casa automobilistica e le recenti notizie sulla vendita delle attrezzature della fabbrica, nello stabilimento di Trollhättan - alle porta di Göteborg - tornerà una produzione, seppure in numeri limitati, di automobili.

La notizia diffusa dai media svedesi riguarda il contratto stipulato da TT-Engineering che ha sede nella vicina Stallbacka (nei pressi dell'aeroporto) con la Casa britannica AC Cars, specializzata in auto sportive in stile retro'. Secondo l'accordo - ha detto Klas Lundgren, ceo di T-Engineering - il materiale arriverà in Svezia dalla Gran Bretagna la prossima settimana per poi proseguire a ritmo lento fino all'estate, aumentando successivamente la produzione,.

Si tratta dei modelli GT Roadster e GT Coupé, auto esclusive fatte a mano che dovrebbero essere assemblate da TT-Engineering (formata da ingegneri ex Saab) in complessive 500 unità, 250 per modello. Secondo il quotidiano Sweden Herald l'iniziativa contribuirà a creare 35 nuovi posti di lavoro, che verranno attivati in primavera.



