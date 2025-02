L'ex amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha ricevuto un salario di 23,08 milioni di euro nel 2024, il 37% in meno rispetto al 2023.

Stellantis ha riconosciuto a Tavares un'indennità di 12 milioni di euro al momento delle sue dimissioni, di cui due milioni di buonuscita, come previsto dalla legge olandese, e 10 milioni per un traguardo aziendale raggiunto. E' quanto si legge nel rapporto pubblicato da Stellantis. (ANSA)

