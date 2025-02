Accordo GM Defense Edge per produzione 4x4 tattico IUV

GM Defense, divisione di General Motors, ha siglato un accordo con il gruppo di tecnologia e difesa Edge con sede ad Abu Dhabi per lavorare congiuntamente su progetti riguardanti su veicoli tattici leggeri, come il modello Infantry Utility Vehicle (IUV) già adottato dall'US Army.

L'obiettivo è di creare attraverso NIMR Automotive divisione di Edge "una potente sinergia - ha detto Khaled Al Zaabi, presidente piattaforme e sistemi di Edge Group - che guiderà progetti innovativi ed eleverà le capacità operative nei mercati chiave".

I veicoli tattici leggeri di origine GM Defense, che si aggiungeranno ai modelli già in produzione, saranno destinati assieme ad altre tecnologie a clienti in Medio Oriente, Africa, Malesia e Indonesia.

Alla firma del Memorandum of Understanding (MoU) hanno partecipato tra gli altri Martina A. Strong ambasciatrice degli Stati Uniti negli Emirati Arabi Uniti; Jack Uppal, presidente di GM Africa & Middle East e Abri du Plessis, ceo di NIMR Automotive.

"Questo accordo strategico - ha commentato il presidente di GM Defense Steve duMont - segna un passo significativo verso la localizzazione delle capacità avanzate di GM Defense e l'espansione delle tecnologie e degli investimenti trasformativi di GM in nuovi mercati di difesa globali.

Va ricordato che il veicolo tattico leggero ISV, che è in fase di sperimentazione presso l'US Army anche in variante 100% elettrica, è dotato del collaudato 4 cilindri 2.8 turbodiesel Duramax nato alla VM di Cento (Ferrara) e sviluppato e ingegnerizzato successivamente a Torino da GM Powetrain, l'azienda passata nel 2016 alla belga Punch Group e ora è diventata Dumarey Group.



