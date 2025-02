In calo a gennaio il mercato europeo dell'auto, -2,1%. Stellantis perde il 16%

A gennaio in Europa Occidentale (Ue, Paesi Efta e Regno Unito) sono state immatricolate - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - 995.271 auto, il 2,1 per cento in meno dello stesso mese del 2024. Il calo è del 18,8 - segnala il Centro Studi Promotor - rispetto a gennaio 2019, mese precedente alla pandemia. Per il gruppo Stellantis, che ha venduto 154.079 auto, la flessione è del 16% e la quota di mercato è in calo dal 18% al 15,5%.

"Con le auto elettriche a batteria che hanno una quota di mercato pari solo al 15%, è' chiaro che l'Europa ha ancora molto lavoro per uscire dalla stagnazione e raggiungere la quota di mercato del 25% necessaria per soddisfare le norme di conformità in materia di CO2 per il 2025", afferma Sigrid de Vries, direttore generale dell'Acea.

Nessuno dei principali mercati europei - spiega il Centro Studi Promotor - è in buona salute. La situazione peggiore è quella della Francia, che in gennaio perde ben il 6,2% sullo stesso mese del 2024 e il 26,1% su gennaio 2019. Il più importante mercato dell'area, quello tedesco, registra un -2,8% su gennaio 2024 e -21,9% sullo stesso mese del 2019.

Male va anche l'Italia con cali rispettivamente del 5,8% e del 19,1%. La Spagna ha un modesto recupero in gennaio (+5,3%), ma un forte calo sui livelli ante-crisi (-22,7%). Il Regno Unito, in cui si stanno facendo grandi sforzi per imporre l'auto elettrica, accusa un calo del 2,5% su gennaio 2024 e del 13,5% sulla situazione ante-crisi.

