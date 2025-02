Nissan X-over Thinking: una filosofia vincente

La gamma Nissan si amplia con X-Trail mild hybrid, che affianca la variante e-Power, ed Ariya Nismo con la quale riporta in auge il nome Nismo in Europa, nell'anno del suo 40° anniversario. L'arrivo di questi modelli rientra nella strategia X-over Thinking, un insieme di idee e concetti che hanno l'intento di migliorare la vita delle persone anticipandone bisogni e aspettative.

Questo modo di pensare trasversale con l'arrivo di Juke e Qashqai ha dato vita ai crossover di segmento C e B, creando uno spazio di mercato nel quale, da qualche anno, si è aggiunto Ariya, il crossover 100% elettrico. I numeri sottolineano l'importanza dell'intuizione commerciale di Nissan, visto che sul mercato italiano nel 2010 i crossover rappresentavano una quota del 4% del mercato, nel 2014 hanno raggiunto una percentuale del 15%, nel 2021 del 40% e, alla fine del 2024, hanno maturato il sorpasso con una quota del 51%. Qashqai, pioniere della categoria, nel 2024, dopo 17 anni dal lancio, e ben 3 generazioni, con l'ultima evoluzione, ha superato le 18.000 unità, risultando il settimo ibrido più venduto in Italia, con più della metà delle vetture immatricolate spinte dal powertrain con tecnologia e-Power.

Juke, che ha aperto la strada ai crossover di segmento B, attualmente i più venduti in Italia, nel 2024 è cresciuta del 6% a livello di vendite, arrivando a superare le 12.000 unità in Italia.

Mentre X-Trail, la scelta più indicata per le famiglie, grazie ai 7 posti, cresciuto nelle vendite in Italia del 9% nel 2024, adesso, con la motorizzazione mild hybrid, diventa ancora più accessibile con un listino che parte da 31.800 euro. Sfrutta lo stesso motore termico della variante e-Power, con un rapporto di compressione variabile, il quale viene associato ad un sistema ibrido leggero ed eroga una potenza di 163 CV e 300 Nm di coppia massima.

Una novità importante presentata insieme ad Ariya Nismo, sportiva a zero emissioni prodotta in Giappone che sfrutta tutta l'esperienza della Formula E e, tramite due motori elettrici, eroga 435 CV di potenza che le consentono di scattare da 0 a 100 km/h in 5 secondi netti. Il prezzo di questa elettrica ad alte prestazioni è di 53.850 euro, grazie agli ecoincentivi Nissan.

Un marchio che, per il 60% delle vendite ai privati, vede la preferenza della tecnologia e-Power, per il brand giapponese la miglior via tra l'ibrido e l'elettrico, perché ha due motori, con quello 100% elettrico che è l'unico collegato alle ruote, e quello a benzina che funge da generatore, e garantisce una percorrenza di circa 1.000 km con un pieno di benzina.

Ma Nissan guarda al futuro con la trazione integrale elettrica E-4orce, che gestisce la forza motrice su ogni singola ruota in un decimillesimo di secondo.

Sempre attenta alla soddisfazione del cliente, la casa giapponese con il programma Nissan More, lanciato a fine 2024, a cui hanno aderito oltre 4.300 clienti, estende la garanzia fino a 10 anni, effettuando i tagliandi presso la rete ufficiale e rinnovandola di volta in volta. Una copertura, quella di Nissan, che offre il traino gratuito, la vettura di cortesia gratuita, mentre, al di fuori del periodo di garanzia, consente di avere una rata di noleggio per l'auto sostitutiva contenuta a 35 euro giornalieri.







