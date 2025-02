Mobilize Financial Services 2,18 mld prodotto netto bancario

Mobilize Financial Services - che nell'ambito del Gruppo Renault raggruppa le attività finanziarie dedicate al pubblico, come i finanziamenti, il noleggio a breve e a lungo termine, le assicurazioni, la mobilità, le ricariche e altri servizi per l'intero ciclo di vita del veicolo - ha registrato nel 2024 un prodotto netto bancario (PNB) pari a 2,180 miliardi di euro, con un aumento dell'11,2% rispetto al 2023.

Anche l'utile ante imposte è aumentato arrivando a 1,194 miliardi (erano stati , 1,034 nell'esercizio precedente) grazie alla forte crescita del prodotto netto bancario. Gli attivi netti nel 2024 sono stati di 61 miliardi con una crescita dell'11,6% rispetto ai 54,7 miliardi del 2023.

"Questa solida performance - ha commentato Gianluca De Ficchy, ceo di Mobilize Financial Services - dimostra tutta l'efficienza della gestione operativa di Mobilize Financial Services e la dinamicità commerciale delle marche del Gruppo Renault".

"In un contesto automobilistico e bancario in piena evoluzione, Mobilize Financial Services continua a dar prova di solidità, con un'ottima performance commerciale e finanziaria ed un significativo contributo ai risultati del Gruppo Renault. Nel 2025, sfrutteremo le sinergie con il Gruppo per accelerare l'adozione di una mobilità più sostenibile, ponendo la customer experience e la customer satisfaction al centro della nostra strategia. Insieme continueremo a creare valore per tutti gli stakeholder".

In particolare alla performance commerciale hanno contribuito l'importo dei nuovi finanziamenti (cresciuto del 2,4% rispetto al 2023) e la quota di veicoli elettrici finanziati (45% ossia + 2,9 punti rispetto alle altre motorizzazioni). Su un mercato in crescita, il portafoglio dei contratti di finanziamento di Mobilize Lease & Co ha registrato un aumento dell'11% rispetto al 2023.

Nel quadro della performance finanziaria spiccano, oltre al prodotto netto bancario, una diminuzione di 8 punti base dei costi operativi e la raccolta del risparmio è cresciuta di 2,3 miliardi, raggiungendo quota 30,5 miliardi.

Mobilize Financial Services ha visto crescere l'importo dei nuovi finanziamenti (escluse carte e prestiti personali) del 2,4% rispetto al 2023, attestandosi a 21,5 miliardi, grazie all'aumento delle immatricolazioni del Gruppo Renault ma anche di Nissan e Mitsubishi. Ciò è dovuto anche alla crescita degli importi medi finanziati e all'acquisizione dello specialista tedesco di auto usate Mein Auto. Nel 2024 sono state finanziate 1.282.066 pratiche con un volume stabile rispetto al 2023 (+ 0,6%).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA