Alpine, un successo confermato dalle immatricolazioni

Il marchio Alpine sembra aver ritrovato una nuova giovinezza negli ultimi anni. Il primo step è stato il ritorno alla produzione di A110 seguito poi lo scorso anno dall'inaugurazione del Dream Garage 100% elettrico e il lancio della sua prima city car sportiva elettrica, A290, che sarà seguita dalla prima fastback sportiva, A390.

Intanto, a supporto della strategia intrapresa, ci sono numeri molto incoraggianti: nel 2024 è stata registrata una crescita globale delle immatricolazioni del 5,9%, raggiungendo quota 4.585 esemplari venduti.

In Europa l'incremento delle vendite è stato del 7,1%, trainato dai mercati chiave della come Italia (+37,5%), Regno Unito (+24,9%), Spagna (+19,3%) e Germania (+10,6%).

Il modello iconico Alpine A110 si riconferma il più desiderato nel mercato europeo delle coupé sportive biposto, con una quota di mercato del 44,7%, supportata dal successo delle versioni A110 R e A110 R Turini.

Il 2024 è stato un anno di svolta per il marchio sportivo che ha lanciato la sua prima city-car 100% elettrica della storia, la A290, eletta Car of the Year 2025 assieme a Renault 5, nonché primo modello del Dream Garage che dal lancio ha registrato oltre 2300 ordini.

Entro il 2030, il marchio Alpine ha l'obiettivo ambizioso di sviluppare una gamma composta da ben sette modelli elettrici.

Per favorire l'aumento delle vendite, anche la presenza sul territorio di Alpine sta diventando sempre più capillare: a fine 2024 erano 18 i nuovi punti vendita, di cui 12 in Europa, e il numero degli Alpine Store nel mondo sale a 163.

L'obiettivo per il 2025 è di aprire oltre 40 Alpine Store per arrivare a più di 200 punti vendita entro la fine dell'anno.

Dopo Barcellona nel 2024, nel 2025 apriranno altri due Ateliers Alpine a Parigi e a Londra.

Infine, Alpine intende entrare in nuovi mercati, come l'Irlanda e i Paesi nordici: Norvegia, Finlandia e Danimarca.

