Stellantis, nuovo stop a produzione Cassino fino al 7 marzo

Stellantis ha comunicato una ulteriore fermata produttiva per lo stabilimento Cassino Plant dove si producono le Alfa Romeo Stelvio e Giulia e la Maserati Grecale. Resterà fermo fino al 7 marzo per Montaggio e collegati. La ripresa delle normali attività è prevista per lunedì 10 marzo. La Lastratura e la Verniciatura riprenderanno dal giorno 4 marzo ma a regime ridotto, per poi riprendere le normali attività sempre il 10 marzo. Per il sindacato Uilm Uil lo scenario potrebbe ulteriormente complicarsi, dal momento che la dirigenza di Piedimonte San Germano si è riservata la possibilità di decidere settimanalmente se fermare o no la produzione. Ad oggi i numeri restano impietosi: sono 13 i giorni di lavoro effettivamente svolto dall'inizio dell'anno sui 58 a disposizione. Sul fronte della produzione "se venisse confermato il trend attuale anche per i mesi successivi - dice Gennaro D'Avino, segretario provinciale Uilm Uil - si configurerebbe un totale di 20mila vetture prodotte in un anno. Troppo poche per poter guardare al futuro dello stabilimento di Piedimonte San Germano senza preoccupazioni". Il 25 aprile scadono gli ammortizzatori sociali e ancora non si conosce la sorte dei dipendenti dello stabilimento cassinate e dell'indotto.

Stellantis ha confermato la produzione della nuova Stelvio dal 2026 ma nel suo allestimento interamente elettrico, l'anno successivo sarà la volta del lancio di Giulia.



