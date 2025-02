Mercedes-Benz interventi e novità per crescere nel 2026-2027

Quello che Ola Kaellenius ceo di Mercedes-Benz Group AG ha definito durante la conferenza annuale sui risultati finanziari "un ambiente molto impegnativo" è stato fronteggiato dalla Stella a Tre Punte "grazie a una gamma di prodotti eccezionali e a una rigida disciplina dei costi".

I livelli ottenuti nel 2024, con ricavi e Ebit inferiori rispetto all'esercizio precedente sono stati in ogni caso definiti da Kaellenius "solidi risultati finanziari" ma pur delineando un 2025 con "immatricolazioni inferiori al 2024 che si rifletteranno sui ricavi" ha enfatizzato l'importanza di "un piano pluriennale di miglioramento dei prodotti e delle prestazioni per rafforzare la resilienza dell'azienda".

"Per garantire la futura competitività dell'azienda in un mondo sempre più incerto, - ha detto Kaellenius - stiamo adottando misure per rendere l'azienda più snella, veloce e forte, preparando al contempo un'intensa campagna di lancio di prodotti per numerosi nuovi veicoli a partire dalla nuovissima CLA".

Questo importante programma di lanci inizierà a breve con la CLA, seguito da un importante aggiornamento della Classe S nel 2026. Ci saranno una GLC e una Classe C completamente elettriche, nonché una serie di lanci di Bev e Ice ad alta tecnologia elettrificati anche nell'ambito di Mercedes-AMG.

Nel complesso - è stato detto durante la conferenza - Mercedes prevede che le vendite guadagneranno terreno dopo che decine di modelli nuovi o rinnovati raggiungeranno i mercati entro il 2027.

Per rafforzare la sua competitività e resilienza, Mercedes-Benz ha lanciato un programma completo di miglioramento delle prestazioni, noto come Next Level Performance. Il Gruppo, in particolare, mira a sfruttare ulteriormente il potenziale di crescita attraverso il suo canale di vendita diretto, elevando il cliente esperienza di servizio a un nuovo livello e per aumentare la qualità dei ricavi.

Inoltre, Mercedes-Benz adotterà misure per rendere il suo network di produzione globale più efficiente e flessibile. In questo ambito è previsto un taglio dei costi di produzione del 10% entro al 2027.

Il problema dei costi dei materiali e delle parti verranno affrontati in stretta collaborazione con i fornitori e le riduzioni dei costi fissi continueranno fino al 2027, basandosi sui significativi progressi ottenuti negli ultimi quattro anni.

E' stato anche anticipato che in futuro Mercedes-Benz utilizzerà un linguaggio di design coerente nell'intero portafoglio. I modelli Bev e Ice ad alta tecnologia elettrificati sfrutteranno i rispettivi punti di forza, senza sacrificare spazio, eleganza, praticità o efficienza.

Grazie a quella che è stata definita "modularizzazione intelligente" Mercedes-Benz offrirà uno stack tecnologico unificato nell'infotainment e nei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) - per elevare i livelli dell'esperienza cliente - mantenendo al contempo un controllo stretto sui costi e sulla flessibilità di produzione. Questa strategia - ha concluso Kaellenius - consentirà a Mercedes-Benz di adattare i prodotti a mercati specifici come la Cina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA