De Meo, 'presto una piccola Dacia elettrica made in Europe'

Dacia lancerà molto rapidamente una piccola auto elettrica fabbricata in Europa, con un prezzo di listino inferiore ai 18.000 euro: è quanto annunciato dal direttore generale di Renault, Luca De Meo, nel giorno della presentazione dei risultati finanziari del gruppo a Parigi.

La piccola Dacia - la filiale a prezzi contenuti di Renault - verrà sviluppata in meno di 16 mesi, promette De Meo. "Sfido i nostri concorrenti a sviluppare un'auto così rapidamente, incluso i costruttori cinesi che vengono in Europa", ha detto il manager milanese alla guida dello storico gruppo automobilistico francese. Renault scommette anche su un altro piccolo modello, la nuova Twingo, con l'obiettivo di democratizzare l'auto elettrica. Concepita in Cina e fabbricata in Slovenia, l'arrivo sul mercato della nuovo Twingo è previsto per il 2025, a meno di 20.000 euro (sovvenzioni escluse).



