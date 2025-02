Ancora record per Renault nel 2024 con utile a 2,8 miliardi

Nel 2024 il gruppo Renault ha registrato 56,2 miliardi di ricavi con una crescita del 7,4 % (+9% a tassi di cambio costanti) sul 2023 e un margine operativo storico che ha raggiunto i 4,7 miliardi pari al 7,6% dei ricavi.

Escludendo l'impatto della Jv Horse con Geely ciò rappresenta una crescita del 15%. L'utile netto è cresciuto a 2,8 miliardi, con una crescita del 21% rispetto al 2023. Questo non tiene conto dell'impatto totale di Nissan pari a -2,0 miliardi dovuto alla minusvalenza da cessione di azioni Nissan, al contributo di Nissan e alla perdita di valore sulla partecipazione in Nissan. Il free cash-flow del gruppo Renault resta solido a 2,9 miliardi di euro rispetto ad una prospettiva finanziaria superiore o pari a 2,5 miliardi di euro, grazie alla performance operativa. In occasione dell'assemblea generale degli azionisti il prossimo 30 aprile verrà proposto dividendo di 2,20 euro (+19% rispetto all'anno scorso). Tuttavia, a causa di una perdita di 1,5 miliardi di euro registrata sulla vendita di azioni Nissan l'utile netto è sceso a 800 milioni di euro. Complessivamente, "Questa eccellente performance è il risultato della nostra offensiva di prodotto e del taglio dei costi", ha detto ai giornalisti il ;;direttore finanziario Thierry Pieton. "Il Gruppo Renault non è mai stato così forte e ha beneficiato di fondamentali così solidi", ha aggiunto. L'amministratore delegato Luca de Meo ha elogiato la "profonda trasformazione dell'azienda". Il consiglio di amministrazione ha proposto il pagamento di un dividendo pari a 2,20 euro per azione, con un aumento del 19 percento rispetto all'anno scorso.

De Meo, 'in Renalut trovata pozione magica come in Asterix'

"Abbiamo trovato la pozione magica, come in Asterix e Obelix": scherza così il direttore generale di Renault, Luca De Meo, nel giorno della pubblicazione dei risultati record del colosso francese in crisi fino a pochi anni fa. Il manager italiano trapiantato sulle rive della Senna e che il quotidiano Le Figaro descrive oggi come il "salvatore" di Renault, dice che "nessun altro costruttore può pretendere oggi di essere flessibile quanto Renault per affrontare ciò che accade". La "pozione magica" di De Meo include una raffica di nuovi veicoli, la vendita di meno auto ma più care e la riduzione dei costi di concezione e produzione.

I veicoli nuovi (Renault Scenic, Rafale, Dacia Duster) hanno rappresentato il 24% delle vendite dell'ultimo trimestre, il che lascia presagire un nuovo miglioramento delle vendite a inizio 2025, ha sottolineato il direttore finanziario del gruppo, Thierry Piéton. Renault conta anche sui lanci supplementari previsti nel 2025, tra cui la familiare Dacia Bigster, per stabilizzare il margine operativo oltre la soglia del 7%. La Renault 5 elettrica, simbolo della svolta elettrica del costruttore di Boulogne-Billancourt, realizza ordini "migliori" del previsto nei Paesi europei in cui è stata lanciata, precisa Piéton. In Europa, i modelli elettrici, ancora cari, rappresentano solo il 9% delle vendite. Per ampliarle, Renault scommette su una piccola Twingo elettrica prevista per il 2026 come anche su una piccola Dacia 'Made in Europe' annunciata a meno di 18.000 euro.

