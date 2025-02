Nikola in bancarotta. Il produttore di veicoli elettrici getta la spugna in seguito a vendite deboli e lo scandalo che ha travolto il fondatore Trevor Milton, condannato per frode. Il Chapter 11 di Nikola si va ad aggiungere alla bancarotta dichiarata da altre società di veicoli elettrici, da Fisker a Canoo. Il produttore di batterie svedese Northvolt ha chiesto la bancarotta assistita negli Stati Uniti in novembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA