Stellantis, quota Ue al 29,5% per i veicoli commerciali

Stellantis Pro One, il brand dei veicoli commerciali del gruppo, apre il 2025 confermando la sua seconda posizione nella Ue 29 con una quota di mercato del 29,5% (il 2024 si era chiuso al 29,1%). E' il numero uno in 9 dei 10 mercati principali: Francia, Germania, Italia, Spagna, Austria, Belux, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo, mentre Peugeot sale sul podio dei marchi più venduti in assoluto.

Nel mercato totale dei veicoli elettrici (Bev), Stellantis incrementa la propria quota, sfiorando il 13% e guadagnando il secondo posto nella classifica generale. Stellantis è leader in Francia, Italia, Spagna e Portogallo e domina inoltre incontrastata nel segmento dei veicoli commerciali elettrici, con la ragguardevole quota del 31%.

Per quanto riguarda i singoli modelli sul mercato totale Ue29, la Citroën C3 con oltre 90.000 ordini e la Peugeot 3008 con 100.000 sono sul podio nei rispettivi segmenti. In Francia Peugeot 208 è best seller sul mercato totale, mentre di nuovo la Citroën C3 si afferma in quello delle vetture passeggeri.

"I risultati di gennaio confermano e consolidano la nostra posizione nello scacchiere di un mercato automobilistico europeo particolarmente competitivo - commenta Jean-Philippe Imparato, responsabile di Stellantis per l'Enlarged Europe - ma ci porta in dote una crescita significativa nella quota di mercato dei veicoli commerciali, dove Stellantis può vantare una pluriennale e incontrastata leadership e, soprattutto, un positivo passo in avanti nel segmento Bev, che rappresenta la spina dorsale delle prossime evoluzioni tecnologiche e commerciali del mercato".



