Imparato in visita allo stabilimento Stellantis di Melfi

Jean-Philippe Imparato, responsabile delle attività europee di Stellantis, ha oggi visitato lo stabilimento di Melfi (Potenza) che "beneficerà nei prossimi anni del lancio di sette nuovi modelli tra elettrici e ibridi".

In una nota diffusa da Stellantis, è spiegato che "la prima vettura che arriverà entro il primo semestre del 2025 sarà la nuova DS N°8 (solo elettrica), cui seguirà, nella seconda parte dell'anno, anche la nuova Jeep Compass (ibrida ed elettrica).

Gli altri due modelli previsti, ibridi ed elettrici, arriveranno nel 2026. Tutti i modelli saranno realizzati sulla piattaforma Stla Medium, una piattaforma multi-energia di altissima tecnologia che sta dando molta soddisfazione al Gruppo".

Imparato "che era in compagnia di Arnaud Deboeuf, Chief global manufacturing & Supply chain officer, Luca Napolitano, ceo di Lancia e responsabile delle vendite europee di Stellantis, e Antonella Bruno, responsabile di Stellantis in Italia, ha avuto incontri con il management dell'impianto, di cui è responsabile il manager Nicola Intrevado, ed ha visitato i vari reparti dello stabilimento, confrontandosi con le persone impegnate lungo le linee. Prima di lasciare l'impianto, ha voluto salutare in un incontro, come aveva fatto ieri a Pomigliano, oltre un centinaio di lavoratori in rappresentanza di tutti i circa cinquemila dipendenti del Plant".

La visita "rientra nelle attività propedeutiche alla realizzazione del Piano Italia, presentato lo scorso 17 dicembre al Mimit, che pone il nostro Paese al centro delle strategie di Stellantis, attraverso l'aumento dei modelli in produzione, elettrici e ibridi, e la salvaguardia dei livelli occupazionali, in linea con gli investimenti produttivi e avviando processi di inserimento, aggiornamento e riqualificazione delle persone del Gruppo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA