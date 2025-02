GM e socio SAIC chiudono in Cina moderno impianto di Norsom

General Motors ha annunciato la chiusura entro la fine di febbraio dello stabilimento Norsom, ufficialmente noto come SAIC-GM Norsom Motors Co che è situato a Shenyang, Liaoning in Cina. Si tratta di una decisione che arriva a 21 anni dalla sua inaugurazione e che fa parte di un processo di ristrutturazione delle attività di GM in Cina.

La fabbrica è una joint venture tra la Shanghai Automotive Industry Corp. (SAIC) e GM China. La joint venture SAIC-GM detiene una quota del 50%, mentre singolarmente GM China e SAIC detengono ciascuna le restanti quote del 25% nella struttura.

Attualmente la struttura - che è in grado di produrre fino a cinque modelli su tre piattaforme diverse - costruiva esclusivamente auto per il mercato interno cinese. È il sito di produzione della Buick GL8 Legacy e del crossover Chevy Tracker.

La struttura tentacolare funge anche da stabilimento di motori.

Dopo gli ultimi ampliamenti la fabbrica Norsom aveva una capacità produttiva annuale di 300mila veicoli e 450mila motori.

La struttura comprende officine di stampaggio, carrozzeria, verniciatura, costruzione propulsori e assemblaggio generale.

Dispone inoltre di strutture ausiliarie, di un centro di distribuzione e di una pista di prova ad alta velocità.

