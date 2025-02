Volkswagen si allea con la canadese CGI per l'IT aziendale

Volkswagen e la canadese CGI, che è una delle più grandi società di consulenza aziendale e IT al mondo, hanno avviato un progetto di digitalizzazione con l'obiettivo di uno sviluppo software rapido ed efficiente per i nuovi sistemi IT presso le sedi del Gruppo tedesco.

Per ottimizzare gli sforzi congiunti, Volkswagen e CGI hanno creato la nuova entità Marv1n (si pronuncia Marvin) che sarà l'unità di sviluppo internazionale per progetti di digitalizzazione a livello di Gruppo e supporterà gli esperti del settore di Volkswagen.

"Questa collaborazione - ha commentato Hauke Stars, la responsabile dell'IT all'interno del consiglio di amministrazione di Volkswagen Group - è un ulteriore passo avanti per garantire la crescente domanda di prestazioni di sviluppo software nel Gruppo Volkswagen".

Con queste risorse aggiuntive, Volkswagen Group - che sta portando avanti la modernizzazione del suo panorama di sistemi IT - prevede di sviluppare nuovi sistemi IT in modo più rapido ed efficiente. Entro il 2026, l'azienda punta a sostituire centinaia di sistemi legacy (cioè obsoleti) con una inferiore quantità di sistemi ma più potenti e scalabili.

Ciò consentirà processi più rapidi e ridurrà significativamente i costi operativi correlati all'IT. "Per lo sviluppo e la produzione di prodotti moderni - ha sottolineato la Stars - abbiamo bisogno di moderni sistemi IT. Nel Gruppo Volkswagen, stiamo quindi lavorando ai nostri sistemi del futuro: potenti, multimarca e scalabili".

