Produzione auto in Spagna crolla del 27% a gennaio su base annua

Gennaio nero per l'industria automobilistica spagnola, con una caduta della produzione di auto del 27,6% rispetto allo stesso mese del 2024, fino alle 168.076 unità, secondo i dati diffusi oggi dall'associazione dei fabbricanti (Anfac).

La caduta della produzione è attribuita al "riassetto dei turni di lavoro realizzati nei centri di produzione e al loro adattamento all'entrata di nuovi modelli elettrificati", segnala Anfac in una nota.

Durante il primo mese del 2025, la produzione di veicoli a zero o basse emissioni, ibridi plug-in, ibridi convenzionali, a gas naturale e Gpl è invece aumentata del 52,2% rispetto all'anno precedente, fino alle 65.179 unità, pari al 38,8% della produzione totale.

Quanto alle esportazioni, a gennaio la Spagna ha esportato 145.170 unità, con una riduzione del 28% rispetto allo stesso mese del 2024. L'85% dei veicoli fabbricati a gennaio è stato destinato al mercato estero.



