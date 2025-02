Accordo Renault e Geely per ampia cooperazione in Brasile

Renault e il gruppo cinese Geely, che già collaborano su diversi fronti tra cui quello di Horse l'azienda globale dedicata ai motori ICE, hanno firmato un accordo per produrre e vendere veicoli a zero e basse emissioni in Brasile.

L'ingresso nella Renault do Brasil potrà consentire a Geely Holding di accedere al complesso industriale Ayrton Senna a São José dos Pinhais, nello Stato di Paraná per produrre nuovi modelli per il Sudamerica.

Renault do Brasil potrà diventare anche distributore del portafoglio di prodotti a zero e basse emissioni di Geely Holding nel Paese attraverso il suo attuale ecosistema di distribuzione. L'iniziativa, sottolinea la nota congiunta delle due Case, rimane soggetta alla stipula di accordi definitivi e alla previa approvazione delle autorità di regolamentazione competenti.

"Il Gruppo Renault e Geely hanno già percorso una bella strada insieme - ha detto Luca de Meo, ceo del Gruppo Renault - abbiamo lanciato con successo una joint venture in Corea e, con Horse, abbiamo progettato un leader mondiale nella tecnologia dei gruppi propulsori".

"Insieme, abbiamo costruito fiducia e un rapporto di lavoro efficace. Sono grandi risorse che vogliamo sfruttare oggi con questa nuova cooperazione in Brasile. Ci consentirà di consolidare la nostra impronta industriale nello stato del Paraná e di rafforzare ulteriormente la posizione del marchio Renault in questo mercato chiave".



