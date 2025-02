Peugeot E-Lion Day 2025, debutta il nuovo ceo Alain Favey

Alain Favey, neo nominato ceo della marca Peugeot, ha annunciato in occasione del terzo E-Lion Day la tabella di marcia e le ambizioni - sue e del brand di Stellantis - per sostenere la transizione verso l'elettromobiità Favey, che è ben conosciuto nel nostro Paese per aver guidato 20 anni fa Citroen Italia, ha ribadito che Peugeot "costruirà un futuro luminoso, di successo e sostenibile concentrandosi sui clienti e rafforzando le partnership" evidentemente contando sui "bellissimi prodotti del Leone già presenti nei mercati".

"Il marchio è forte - ha detto Favey - la gamma è completa, con una combinazione unica di modelli elettrici, ibridi e ibridi plug-in sulle stesse piattaforme. Siamo fiduciosi di avere tutte le risorse per avere successo e contribuire a un futuro sostenibile per la generazione di domani".

Quella che Peugeot attuerà nel 2025 è una strategia mirata sulle prestazioni con una particolare attenzione anche alle consegne. La gamma di veicoli elettrici, che è già la più ampia in Europa, verrà allargata con il lancio delle novità E-3008 e E-5008 Dual Motor da 325 Cv.

Sono dotate di trazione integrale - ottenuta combinando un motore elettrico da 213 Cv che agisce sulle ruote anteriori con un secondo un motore elettrico da 112 Cv che fornisce potenza al retrotreno - e arriveranno nelle concessionarie nelle prossime settimane.

Più vicino il debutto dell'inedita versione a 5 posti del suv elettrico E-5008, che si rivolge ai clienti che cercano una grande capacità di carico senza rinunciare al piacere di guida.

Con i sedili in posizione il bagagliaio offre ben 994 litri (cioè 78 litri in più rispetto alla versione a 7 posti) mentre la seconda fila ripiegata il volume viene esteso addirittura a 2.310 litri.

Per sostenere il passaggio ai Bev Peugeot punta inoltre sulla Electric Promise che ottimizza l'esperienza elettrica per i suoi clienti con 8 anni di garanzia sulla batteria e 8 anni di garanzia sul veicolo oltre alla Wall Box domestica e alla ricarica stradale inclusi.

Il nuovo ceo di Peugeot, assieme ai colleghi che hanno animato la conferenza via web E-Lion 2025, ha confermato la volontà di rafforzare l'impegno dell'azienda per creare un mondo più sostenibile attraverso la formazione e la promozione e - contemporaneamente - intensificando la collaborazione con le associazioni Born Free e Under the Pole.

Il raggiungimento dell'obiettivo Carbon Net Zero e la transizione verso la elettromobilità - è stato detto - potranno essere accelerati ulteriormente facendo affidamento sui suoi cinque Pilastri E, cioè Electric, Efficiency, Experience, Education ed Environment (Elettrico, Efficienza, Esperienza, Istruzione e Ambiente). (Electric, Efficiency, Experience, Education, Environment).

Con i nuovi lanci Peugeot punta a rafforzare la gamma elettrica più completa tra i principali marchi europei, che è all'origine dei successi ottenuti nel 2024. Lo scorso anno Peugeot ha venduto quasi 1,1 milioni di veicoli in tutto il mondo e ha raddoppiato gli ordini di modelli elettrici.

In particolare in Europa, il marchio del Leone ha registrato la più alta crescita delle vendite di auto elettriche ai clienti privati. Peugeot è stata ancora una volta leader dei veicoli elettrici in Europa nel 2024 nel segmento B e nel mercato dei commerciali leggeri.

Nel corso della sessione di domande e risposte, l'azienda ha anche ribadito di non temere l'arrivo di nuovi modelli elettrici popolare (nello specifico la Renault 5 E-Tech) perché "la e-208 è un'auto completa, di grande successo e che può contare sul vantaggio di essere proposta anche come ibrida. Ed è stato lo stesso Favey ha svelate che non è escluso l'arrivo in futuro di una versione sportiva e-208 GTI, perché "Peugeot vanta un importante heritage e questo non va dimenticato, adattandolo evidentemente all'evoluzione dei tempi".

