Per Nissan 3° trimestre in discesa su utili e ricavi netti

Nissan Motor ha annunciato i risultati finanziari per il terzo trimestre e i nove mesi che si sono conclusi il 31 dicembre 2024. Nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2024, i ricavi netti consolidati sono pari a 9,1432 trilioni di yen, con utile operativo di 64,0 miliardi di yen. Il margine operativo è pari a 0,7%, mentre l'utile netto si attesta a 5,1 miliardi di yen.

I ricavi e gli utili netti sono diminuiti rispetto all'anno precedente a causa della diminuzione delle unità vendute, dell'aumento degli incentivi alle vendite e dell'inflazione. Nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2024, conclusosi il 31 dicembre 2024, i ricavi netti sono pari a 3,159 trilioni di yen, con utile operativo di 31,1 miliardi di yen e margine operativo dell'1,0%.

Per quanto riguarda il prossimo futuro, Nissan rivede al ribasso le previsioni per l'intero anno fiscale 2024. Le stime aggiornate indicano ricavi pari a 12.500 miliardi di yen, mentre l'utile operativo, stimato a 120 miliardi di yen, è in calo rispetto alle precedenti previsioni a causa della revisione dei volumi di vendita, dell'aumento degli incentivi ed è parzialmente compensato da un migliore andamento dei cambi. Si prevede una perdita netta di 80 miliardi di yen.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA