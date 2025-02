Parte in calo il mercato dei veicoli commerciali (-16%)

In Italia il 2025 apre con un mercato dei veicoli commerciali nuovamente in flessione. A gennaio, sono stati immatricolati 15.040 veicoli, circa 2.900 unità perse (-16,1%) rispetto allo stesso periodo del 2024. Per i veicoli elettrici puri, la quota nel mese di gennaio è ferma al 2,7% come a dicembre, e in crescita rispetto all'1,9% dello stesso periodo dell'anno precedente, influenzato dall'attesa per gli incentivi.

L'Unrae attende anche per i veicoli commerciali così come per il comparto vetture la presentazione il 5 marzo del piano d'azione promosso dalla Commissione Europea che, secondo le intenzioni annunciate dalla stessa Presidente Ursula von der Leyen, dovrebbe operare nel senso di garantire la competitività dell'industria europea a livello globale. "È un dato positivo che si stia valutando l'introduzione di incentivi europei, ma è determinante fare presto per scongiurare il pericolo di un blocco della domanda. Inoltre, è ugualmente necessario introdurre con tempestività e chiarezza la revisione per le sanzioni per lo sforamento dei target sulle emissioni di CO2, per evitare il rischio di effetti irreversibili" commenta il presidente dell'Unrae, Michele Crisci. "Inoltre per raggiungere gli obiettivi di transizione energetica e rinnovo del parco circolante, a livello nazionale, devono essere stanziati fondi sufficienti per rivedere il regime fiscale in Italia, che è inadeguato e penalizzante rispetto a quello degli altri paesi europei". L'Unrae chiede un credito di imposta al 50% per le ricariche fast al fine di agevolare lo sviluppo della mobilità a zero emissioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA