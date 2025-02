Nel 2024, record di vendite di auto in Costa Rica

Secondo i dati del ministero delle Finanze del Costa Rica, nel 2024 è stato stabilito un nuovo record per l'importazione e la vendita di veicoli nel Paese centroamericano, con 105.877 unità, il 32% in più rispetto alle 79.931 del 2023. Del numero totale di auto importate lo scorso anno, 78.690 erano nuove e 27.187 usate.

Questa domanda crescente "ha colto di sorpresa i concessionari", ha riconosciuto Allan Rodríguez, direttore delle vendite B2B del Grupo Purdy, che distribuisce, tra gli altri, i marchi Toyota, Volkswagen e Ford.

Il record del 2024 ha aumentato la pressione sul mercato dei ricambi a causa dell'aumento dei tempi di attesa per la consegna di alcuni pezzi in diversi modelli, secondo quanto confermato dagli operatori del settore al quotidiano La Nación.



