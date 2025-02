Porsche Italia nel 2024 incrementa le consegne ai clienti

E' stato un 2024 caratterizzato da numeri record, quello scandito dai dati presentati nelle scorse ore da Porsche Italia, per la quale, l'anno passato si è chiuso con un nuovo record di consegne al cliente finale, con 8.223 unità e un incremento dell'8% rispetto al 2023. A fronte di questi numeri, la filiale italiana si è confermata il terzo mercato singolo europeo per volumi.

"Siamo orgogliosi di inaugurare il 2025 - ha commentato Pietro Innocenti, amministratore delegato di Porsche Italia - e l'anno del quarantesimo anniversario di Porsche Italia, annunciando il risultato di vendite più alto mai raggiunto. È un record che attesta non solo la forza dei nostri prodotti, ma anche il successo della rinnovata client experience, progettata per elevare l'esperienza dei clienti in tutti i nostri touchpoint".

Il risultato è frutto dell'arrivo di una gamma quasi completamente rinnovata, con le nuove Panamera, Taycan, 911 e Macan, cosi come dell'ecosistema messo in campo per migliorare l'esperienza cliente in un settore automobilistico in rapida evoluzione.

Porsche Macan si conferma il modello più richiesto, con 3.011 consegne al cliente finale (37% sul totale vendite), di cui 781 nella nuova versione completamente elettrica, arrivata nel mercato lo scorso settembre. Seguono Cayenne, che registra 2.542 consegne (31%), e 911 con 1.512 unità consegnate (18%).

Sono stati 417 (5%) i modelli 718 Boxster e Cayman consegnati nel 2024, mentre la rinnovata Panamera totalizza 406 unità (5%).

Taycan, anch'essa rinnovata nel 2024, segna 335 consegne (4%).

L'arrivo della nuova Macan e il restyling della Taycan hanno poi spinto le vendite BEV a 1.116 unità, pari al 13,6% del totale consegne (contro il 4,2% del mercato italiano).

Considerando anche le ibride plug-in, la quota sale fino al 37,4%.

Il rinnovamento di 4 linee di prodotto su 6 nel 2024, ha confermato anche la strategia di Porsche basata su un portfolio diversificato, che include motori endotermici, elettrici e ibridi plug-in.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA