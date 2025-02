Foxconn non esclude l'acquisto della quota di Renault in Nissan

Hon Hai Precision Industry, nota anche come Foxconn, non esclude l'acquisto della quota del 39% di Renault in Nissan Motor. La mossa potrebbe fornire alla casa automobilistica giapponese in difficoltà un'ancora di salvezza.

L'azienda taiwanese ha contattato Nissan e Honda in merito a una potenziale cooperazione, ha dichiarato il presidente di Hon Hai, Young Liu ai giornalisti a margine di un evento aziendale, secondo quanto riporta Bloomberg. "Se c'è una necessità operativa, la prenderemo in considerazione", ha detto Liu "ma l'acquisto della quota non è il nostro obiettivo, il nostro obiettivo è la cooperazione".



