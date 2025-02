La produzione di veicoli in Brasile cresce del 15,1% sull'anno

La produzione di auto, veicoli commerciali, camion e autobus in Brasile ha registrato a gennaio 2025 un aumento del 15,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e un calo del 7,7% rispetto a dicembre 2024. Lo riferisce l'Associazione nazionale dei costruttori veicoli automobilistici (Anfavea), sottolineando che il mese scorso sono uscite dalle catene di montaggio 175.541 unità. Bene anche le vendite con 171.248 immatricolazioni, in aumento del 6% sull'anno, ma in calo del 33,5% rispetto a dicembre 2024. Quanto alle esportazioni, a gennaio sull'anno l'incremento è stato del 52,3%, mentre rispetto a dicembre è stata registrata una flessione dell'8,5%.



