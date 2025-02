Il colosso cinese delle batterie Catl ha avviato oggi la procedura per la quotazione alla Borsa di Hong Kong, secondo un file depositato presso il listino dell'ex colonia britannica, co l'obiettivo di raccogliere almeno 5 miliardi didollari, in base a stime di mercato. L'azienda, che produce più di un terzo delle batterie per veicoli elettrici vendute in tutto il mondo, ha depositato la bozza con le informazioni relative all'offerta censurate.



