Dongfeng: +22% alla borsa di Hong Kong su esame aggregazioni

Dongfeng Motor segna un balzo del 22% alla Borsa di Hong Kong dopo che la casa automobilistica cinese ha dichiarato che la sua società madre sta valutando una ristrutturazione con altre imprese statali di Pechino, in vista di un auspicato processo di consolidamento nel mercato mandarino delle quattro ruote elettriche ultra competitivo.

L'iniziativa, ha riferito la compagnia in una comunicazione di Borsa inviata domenica sera, potrebbe portare addirittura a "un cambiamento nel suo azionista di controllo". Allo stato, "in attesa dell'approvazione delle autorità", Dongfeng (letteralmente 'vento dell'est') porterà avanti le sue operazioni senza intoppi.

Zhang Yuzhuo, direttore della Commissione per la supervisione e l'amministrazione delle attività statali (Sasac), l'agenzia di vicilanza che fa capo al governo centrale, ha affermato lo scorso anno che le case automobilistiche a controllo pubblico non si erano sviluppate abbastanza rapidamente nel campo dei veicoli a nuova energia nel confronto con quelle private. A tale scopo, Sasac avrebbe condotto "valutazioni aziendali" di tre aziende automobilistiche statali: Dongfeng Motor Corporation, Changan Automobile Corporation e China Faw Group Corporation.





