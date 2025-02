Volvo Cars conferma partnership commerciale con Lynk & Co.

Volvo Cars ha confermato gli impegni assunti nell'ambito della partnership commerciale con Lynk & Co, nonostante la cessione della partecipazione azionaria. Anche dopo la decisione degli azionisti a favore della cessione dell'intera partecipazione azionaria in Lynk & Co, La casa svedese ha ribadito il proprio impegno nei confronti della partnership commerciale in essere con Lynk & Co in Europa.

Nel settembre 2024, le due società hanno avviato una partnership per la vendita sul mercato retail che Lynk & Co, insieme a un numero di rivenditori selezionati di Volvo Cars in sette mercati europei. Tale modello consentirà ai clienti di acquistare i modelli di Lynk & Co direttamente presso uno dei rivenditori Volvo Cars convenzionati.

Oltre alla vendita di auto nuove, la partnership per le vendite retail prevede la vendita di auto usate, nonché una collaborazione sulla distribuzione dei pezzi di ricambio e sulla logistica in generale. La partnership commerciale è stata formalizzata alla fine del 2024 attraverso la creazione di una joint venture ed è operativa in Svezia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Spagna e Italia.

"Il nostro partenariato commerciale con Lynk & Co - ha commentato Arek Nowinski, president for international markets di Volvo Cars - ha tutte le carte in regola per garantire un successo duraturo. Mentre Lynk & Co resterà responsabile dello sviluppo dei prodotti e della strategia di vendita, la nostra esperienza di vendita nel canale retail e i nostri processi a livello operativo aiuteranno il loro marchio ad espandersi in Europa".

Nelle scorse ore, Volvo Cars ha ottenuto l'approvazione da parte dei suoi azionisti del piano di cessione della sua partecipazione del 30% in Lynk Co, inizialmente annunciata nel novembre 2024. Il corrispettivo della transazione è di 5,4 miliardi di RMB (circa 8 miliardi di corone svedesi).



