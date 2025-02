Peugeot comunica i dati le vendite del 2024

È stato un 2024 tra conferme e posizionamenti strategici, quello di Peugeot che ha comunicato i suoi risultati di vendite relative allo scorso anno. Il marchio del Leone, in particolare, ha fatto registrare 1.097.750 immatricolazioni nel corso dei dodici mesi dello scorso anno.

I numeri raccolti dalla casa automobilistica le hanno permesso di ritagliarsi un ruolo da protagonista nel segmento B-Hatch elettrico con la Peugeot E-208, così come nel segmento dei veicoli commerciali leggeri elettrici, con Peugeot E-Partner, così come con E-Expert ed E-Boxer.

Sul fronte elettrificazione e veicoli con la spina (tra Bev, Phev e Mhev), il 35% delle Peugeot immatricolate nell'EUR29 sono elettrificate. Se poi è stato un successo il lancio di Peugeot E-3008, E-5008 ede E-408, Più di 100.000 ordini sono stati raccolti per Peugeot 3008 ed E-3008 dal lancio.

Le vendite globali di Peugeot al di fuori dell'Europa 29 rappresentano il 25,1% delle vendite totali del marchio. Le vendite di veicoli elettrici sono aumentate dell'8% rispetto al 2023 in Europa e Peugeot ha più che raddoppiato i suoi ordini di vetture elettriche in questo periodo. Il marchio Peugeot continua a essere protagonista anche nel segmento delle city car elettriche con E-208.

