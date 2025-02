Iveco valuta spin off nel 2025 del business Defence

Il consiglio d'amministrazione di Iveco Group sta valutando di separare, nel corso del 2025, il business Defence che comprende i marchi Idv e Astra e le relative attività, attraverso uno spin-off. Una separazione - spiega la società - semplificherebbe la struttura del gruppo, accrescerebbe la focalizzazione del management e creerebbe flessibilità strategica per entrambi i business. Il consiglio di amministrazione fornirà un aggiornamento sugli esiti della valutazione nei prossimi mesi. Iveco Defence produce veicoli per la difesa e di protezione civile. Ha la sede principale a Bolzano e sedi secondarie a Piacenza (presso Astra) e a Vittorio Veneto. Nel 2024 ha realizzato ricavi pari a 1,13 miliardi in crescita del 15,1% rispetto al 2023.

Fa parte con Leonardo del consorzio Oto Melara che opera nel campo della difesa. A dicembre ha firmato un contratto con il ministero della Difesa per la fornitura di 1.453 autocarri tattico-logistici all'Esercito, una commessa del valore di 755 milioni di euro.

Nei mesi scorsi si è parlato di un interesse per Iveco Defence di Leonardo, operazione in grado di rafforzare il ruolo del gruppo italiano nel settore europeo della difesa.

Iveco Group ha chiuso il 2024 con "una solida performance". I ricavi consolidati sono stati pari a 15,28 miliardi di euro rispetto a 15,9 miliardi di euro nel 2023, l'utile netto adjusted è stato pari a 569 milioni di euro (in aumento di 181 milioni di euro rispetto al 2023). Il consiglio di amministrazione proporrà all'assemblea degli azionisti, che si riunirà il 16 aprile, un dividendo annuale di 0,33 euro per azione ordinaria e l'autorizzazione al riacquisto di azioni ordinarie fino a 10 milioni per un importo totale fino a 130 milioni di euro, "subordinato alle condizioni di mercato e di business, anche a servizio dei piani di incentivazione in azioni della società".

Invariate le prospettive finanziarie per il 2025 con ricavi stabili. Per i veicoli pesanti in Europa sono previste tra 280 e 290 mila immatricolazioni, con una stabilizzazione del mercato, mentre i veicoli medi i volumi saranno leggermente in calo rispetto al 2024. Per i veicoli leggeri la prospettiva per il settore in Europa è sostanzialmente invariata rispetto al 2024.

"Abbiamo chiuso l'anno con solidi risultati - commenta l'amministratore delegato di Iveco Group Olof Persson - continuando il percorso per il raggiungimento degli obiettivi finanziari del nostro piano aziendale. La performance finanziaria nel 2024 ha beneficiato di migliori prezzi e di una diligente gestione dei costi, che hanno ampiamente compensato l'impatto dei minori volumi manifestatisi in alcuni dei settori in cui operiamo. Il margine Ebit adjusted delle Attività Industriali si è attestato al 5,7%, 30 punti base in più rispetto all'intero anno 2023. La generazione di cassa del nostro free cash flow ha concluso l'anno a 402 milioni di euro. Iveco Group procede a pieno regime nel 2025, con un forte focus sulla qualità, sull'efficienza operativa e sulla diligente gestione dei prezzi".

Persson aggiunge che "la transizione al Model Year 2024 sarà in gran parte completata entro il primo trimestre del 2025, come comunicato precedentemente" e che Defence "ha registrato margini a due cifre dal momento che la business unit sta performando sulla base del suo intero portafoglio ordini pluriennale". Nel 2025 e nel 2026 Iveco Group accelererà l'implementazione del Programma di Efficienza e rivedrà "la priorità di alcuni investimenti con l'obiettivo di ridurre la spesa operativa, senza per questo generare impatti sul nostro piano di sviluppo prodotti, il che equivarrà a un risparmio di 300 milioni di euro rispetto ai dati consuntivi dell'intero anno 2024".

