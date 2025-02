Messico, a gennaio vendite di auto nuove ai massimi dal 2017

Le vendite di veicoli leggeri in Messico nel mese di gennaio 2025 hanno raggiunto il volume più alto dal 2017, con 119.811 unità immesse sul mercato nazionale, ha riferito l'Istituto nazionale di statistica e geografia.

Il dato registrato nel primo mese del 2025 è superiore del 5,9% rispetto a quello registrato nello stesso periodo dell'anno scorso.

Nissan rimane leader con una quota di mercato del 16,9%, seguita da General Motors (13,1%), Volkswagen (12,4%), Toyota (9,2%), Kia (7,2%), Mazda (6,5%), Stellantis (5,9%), Ford (3,5%), MG (3,3%) e Hyundai (3,3%).

Guillermo Rosales, Ceo dell'Associazione messicana dei distributori di automobili (Amda), stima che, in uno scenario ottimistico, nel 2025 in Messico verranno vendute 1.527.550 vetture, il 2,1 percento in più rispetto all'anno scorso.





