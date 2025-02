Toyota, crescono utile annuale e previsioni di vendite

Il colosso automobilistico giapponese Toyota ha aumentato l'utile netto annuale e le previsioni di vendita. Si attende un utile netto di 4,52 trilioni di yen (29,5 miliardi di dollari), in aumento rispetto a 3,57 trilioni di yen. La "revisione al rialzo incorpora progressi nel rafforzamento della capacità di guadagno, sostenuta da sforzi di miglioramento, inclusa la competitività del prodotto", ha affermato la società.

La svalutazione dello yen spinge i risultati della Toyota, che rivede al rialzo le previsioni di utile e fatturato per l'anno fiscale in corso. Nei 12 mesi che si concluderanno a fine marzo, il maggiore costruttore di auto a livello globale stima che l'utile si assesterà a 4,520 miliardi di yen, equivalenti a 28,4 miliardi di euro, rispetto alla precedente proiezione di 3.570 miliardi di yen. Le vendite sono ora previste a 47.000 miliardi di yen, rispetto ai 46.000 miliardi di yen previsti in precedenza.

La casa aprirà uno stabilimento per veicoli elettrici e batterie a Shanghai per il suo marchio di lusso Lexus. "Abbiamo deciso di creare una società interamente controllata per lo sviluppo e la produzione di Lexus Bev (veicoli elettrici a batteria) e batterie in Cina" afferma l'azienda. (ANSA)

